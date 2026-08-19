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Giriş Tarihi: 19.08.2026 12:01

Aston Villa, Suzuki ve Ruggeri'yi transfer etti!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı.

AA
Aston Villa, Suzuki ve Ruggeri’yi transfer etti!
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Aston Villa Kulübü, İtalya'nın Parma takımından Zion Suzuki ve İspanya ekibi Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'nin transfer edildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, bonuslar dahil edildiğinde Suzuki'nin 35 milyon, Ruggeri'nin ise 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında takıma katıldığı öne sürüldü.

Kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden'de görev yapan Suzuki, 2024'te transfer olduğu Parma'da 59 maça çıktı.

Daha önce Atalanta ve Salernitana'da oynayan Ruggeri ise geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de 47 karşılaşmada görev aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ASTON VİLLA #İNGİLTERE PREMİER LİG

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Aston Villa, Suzuki ve Ruggeri'yi transfer etti!
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