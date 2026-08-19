Balazs Borbely: Güçlü ve yoğun bir atmosfer olacak!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak Ferençvaroş'un teknik direktörü Balazs Borbely, yarın güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi.

Borbely, karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trabzonspor'u iyi tanıdıklarını belirterek, "Buradaki herkesin söylediği gibi Trabzonspor'u zaten biliyoruz. Güçlü ve yoğun bir atmosfer olacak. Ama biz kendi takımımızı da biliyoruz. Karşı takımı da bildiğimiz için yarın güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." dedi.

Rakibin kalitesinin farkında olduklarını ve tek bir oyuncuya değil, takımın bütününe odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Borbely, "Rakibin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Tek bir oyuncu yerine bütün bir takıma odaklanmamız gerekiyor. İki maç da çok zor olacak. Bu yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ferençvaroş'un sezonun 10'uncu resmi maçına çıkacak olmasının kendileri açısından avantaj oluşturup oluşturmayacağı yönündeki soruyu Borbely, "Bu bir avantaj mı değil mi bilmiyorum ama bu ana kadar baskıyı nasıl kaldırdık bu zaten ortada. Rakibimizin bizden daha az maç oynaması, daha diri oldukları anlamına gelir. O yüzden bu avantaj mı yoksa dezavantaj mı bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a karşı özel bir önlem alıp almayacakları yönündeki bir soruya ilişkin de Borbely, "Salah'ın ne kadar dünya klasında bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig'de yaptıkları zaten ortada. Daha önce de söylediğim gibi rakibimiz Salah dışında da iyi oyunculara sahip ve takımdaki herkese odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör