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Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:34

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

AA
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı mesaisi başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #TRENDYOL SÜPER LİG #TÜMOSAN KONYASPOR

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Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı!
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