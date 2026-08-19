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Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:17 Son Güncelleme: 19.08.2026 18:20

Fenerbahçe'de Anthony Musaba ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın Norwich City'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de Anthony Musaba ile yollar ayrıldı!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından Anthony Musaba ile de yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaşma sağladı.

Anthony Musaba'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak Norwich City forması giyeceği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ANTHONY MUSABA #NORWİCH CİTY #CHAMPİONSHİP

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Fenerbahçe'de Anthony Musaba ile yollar ayrıldı!
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