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Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:37 Son Güncelleme: 19.08.2026 18:38

Fenerbahçe’de Omar Fayed ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Omar Fayed’in transferi konusunda Frosinone ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’de Omar Fayed ile yollar ayrıldı!
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazandı.

Sarı-lacivertlilerde, Omar Fayed ile yollar ayrıldı.

Omar Fayed'in transferi konusunda İtalya temsilcisi Fiorentina ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi süresince Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarına kiralanarak farklı liglerde forma giyen Omar Fayed, kariyerinin yeni döneminde İtalya Serie A'da mücadele edecek. Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe’de Omar Fayed ile yollar ayrıldı!
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