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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Forması üzerinde F.Bahçe’nin peşinde!

Forması üzerinde F.Bahçe’nin peşinde!
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı lig maçında üstündeki sarı-lacivertli forması çıkartılmaya çalışılan ve çok korkan minik taraftar Göktuğ Alımcı dün yönetimin davetiyle tribündeydi. Ankara'da Göktuğ'u kucağına alarak "Korkma, sana kimse bir şey yapamaz" diyen komiser yardımcısı Uğur Yurduseven de stattaydı. Yurduseven, Lyon maçı öncesi Göktuğ'u omzuna alarak sahaya çıktı ve tribünleri dolaştı. Fenerbahçe taraftarı da alkışlayarak bu ikiliye destek verdi. Heyecanı ve mutluluğu yüzünden okunan Göktuğ, ailesiyle birlikte müsabakayı izlerken de çok keyifliydi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Forması üzerinde F.Bahçe’nin peşinde!
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