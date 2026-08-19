Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin’den transfer müjdesi!

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Metin Diyadin, soruları yanıtladı.

Diyadin, sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başladıklarını hatırlatarak "Yenilmenin kolay, yenmenin olay olduğu bir maç oynadık. Doğal olarak maçın favorisi, kadro kalitesi anlamında Fenerbahçe'ydi. Lige artı 3 puanla başlamış olduk. Beklenmedik bir galibiyet aldık." dedi.

Fenerbahçe maçında iyi mücadele ettiklerini ve iyi takım savunması yaptıklarını belirten Diyadin ancak savunma ağırlıklı bu oyunun sezon boyunca sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

"FENERBAHÇE'DE ROTASYON KABUL ETMİYORUM"

Gençlerbirliği'nin galibiyetinin Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın rotasyon yapmasına bağlanmasıyla ilgili soru üzerine Diyadin, şöyle devam etti:

"Bu, her zaman böyle olmuştur, gündem farklı yere gitmiştir. Ancak Fenerbahçe'nin kötü oynadığını düşünmüyorum. Rotasyona gelince de Fenerbahçe'de rotasyon kabul etmiyorum. Rotasyon dediğimiz kimler? İsmail hoca o konuda eleştiriliyor ama Lyon maçı öncesi oynayan, rotasyon denilen oyuncuları, bu ligin yüzde 90'ı almak ister. İsmail hocaya yapılan o eleştiriye katılmıyorum. O zaman bu oyuncular ne zaman oynayacak? Bunlar normal zamanda da oynayabilecek oyuncular."

DIABATE SÖZLERİ

Takımdaki transfer gelişmeleri hakkında bilgi veren Diyadin, "Şu anda Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transfer durumu var. Bir aksilik olmazsa transferi gerçekleşir. Bu sene için bize tekrar kiralık dönme görüşmeleri var. (Cheikh) Niasse ve Tiago (Gouveia) da Ankara'da, sağlık kontrolünden geçti. Bir aksilik olmazsa kulüpteki görüşmeler tamamlanacak. Ardından da bir forvet alacağız. (Dört büyük takımdan) İstediğimiz 2-3 oyuncu var. Birini şu an için kesin bırakmıyorlar, biri olabilir, kontenjan oyuncusu." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE MAÇI AÇIKLAMASI

Diyadin, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacakları karşılaşmanın da zorlu geçeceğini dile getirerek "Göztepe, 4 yıldır hemen hemen aynı oyun formatını oynayan ve atletik oyunculardan kurulu bir takım. Zaten Göztepe, taraftar bazında da zorlu bir deplasmandır. Ligin zaten iyi 4-5 takımından biri. Muhakkak geçen haftaki gibi bizim adımıza zorlu bir maç olacaktır. Ancak biz de yine bir şeyler düşünüp, bir şeyler yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon son anda ligde kaldıklarının hatırlatılması üzerine Diyadin, şunları kaydetti:

"Ondan sonraki süreci çok doğru yönetmemiz gerekiyordu ancak biz o 3 aylık bölümü bildiğiniz gibi kongre süreçleriyle geçirdik. Kongreden sonra son 10-15 gündür transfere yoğunlaştık. Burada kulübün ekonomisi, eldeki yabancı sayısı önemli, yenisini alabilmeniz için çıkmanız gereken oyuncular var. Bunlar kolay süreçler değil, Gençlerbirliği adına hiç değil. Çünkü geçen yıldan yaklaşık 13 oyuncu ayrıldı. Tabii ki hepsinden faydalanamadık. Fenerbahçe maçına çıkarken sahada yenilerden 1 oyuncu vardı. Kevin Rodrigues son antrenmanda sakatlandı. Salih Uçan da hazır değil, Beşiktaş'ta kamp geçirmedi. İkisinden de faydalanamadık. Zorunlu olarak da İrfan Can Eğribayat oynadı. Oyuncu katma zorunluluğumuz var, onu da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ligin bu sene geçen yıldan çok daha farklı ve zorlu olacağı muhakkaktır. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kadro planlamasında hem yönetme anlamında hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Ben bunun bilincindeyim."

"TONGYA KALMALI"

Metin Diyadin, Fenerbahçe maçında kırmızı-siyahlıların ilk golünü atan Franco Tongya'nın takımda kalmasını arzuladığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Tongya iki pozisyonu da oynayabilen, yaşı 24 olan bir oyuncu. Ayrıca 10+4 kuralından dolayı kontenjandan avantajımız da var. Transferine çok sıcak bakmadığım bir oyuncu. Kulübün tercihi nasıl olur bilemem. Teknik anlamda kadro yapılanmasında elimizde kalması gereken bir oyuncu." şeklinde görüş belirtti.

"KABUL ETME İHTİMALİM YOK"

Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruya Diyadin, "Her ne olursa olsun, gerekçesine ne dersek diyelim, Gençlerbirliği'nde 3 yaşındaki bir çocuğun o pozisyona düşürülmesini kabul etme ihtimalim yok. Hangi gerekçeyle altını doldurursak dolduralım, sonuçta 3 yaşında bir çocuk var. Giydiği bir formanın rengi de hiç önemli değildir. Gerçekten hem sinirlendim hem de bu bize yakışmadı." yanıtını verdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör