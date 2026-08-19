Isaac Kearney’den Muhammed Salah’a sürpriz ziyaret!





Isaac Kearney, 2024 yılında eğitim gördüğü okulda Muhammed Salah ve Virgil van Dijk'ın sürpriz ziyaretiyle gündeme gelmişti. O dönem gerçekleşen buluşma uluslararası basında büyük ilgi görürken, Isaac'ın Salah'a olan sevgisi futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti.



Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından da minik taraftar yıldız futbolcuya olan desteğini sürdürdü. Isaac, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol kahramanım; nerede oynarsan oyna seni her zaman destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.



Trabzon'da gerçekleşen buluşma, ikili arasındaki özel bağı yeni bir anıyla taçlandırdı. Ziyaret sırasında kaleci Andre Onana ve takımın diğer oyuncularıyla da görüşen Isaac Kearney'nin, yarın oynanacak olan Ferencvaros karşılaşmasını tribünden takip ederek bordo-mavili ekibi desteklemesi bekleniyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör