Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu!

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin ve Ural Aküzüm, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Kadın Futbolu Direktörü Sami Oray Baykal ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, yönetim olarak yalnızca Süper Lig'e değil, futbolun tamamına odaklandıklarını dile getirdi.

Alt liglerin de Süper Lig kadar değerli olduğunu vurgulayan Aküzüm, "Altyapıdan A Milli Takım'a uzanan sürdürülebilir bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz daha fazla kız çocuğunun futbolla buluşması ve Türkiye'nin futbolda uluslararası rekabet gücünün artmasıdır. Türkiye'yi kulüpler ve milli takımlar bazında inşallah kadın futbolunda üst seviyelerde göreceksiniz. Türkiye'nin her bölgesinde yetenekli kızlarımızı arıyoruz. Ne mutlu ki Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimiz var. Yeteneklerin gözden kaçmamasına odaklanıyoruz. Süper Lig büyüyor. Bu sene Bakırköy, Kayseri, Haymana geldi. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu kulüplerimizle birlikte yeni şehirlerimiz, yeni aktörlerimizle kadın futbolu güçlenecek." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların TFF YouTube kanalından yayınlanmaya başlayacağını belirten Aküzüm, "İnşallah önümüzdeki dönemde bir yayın kuruluşuyla gelir getirici anlaşma yapacağız. Valilikler, kaymakamlıklar, belediye başkanları buna daha çok destek olmalı. Kadınların futbolun her alanında olmasını istiyoruz. Sadece sahada değil, seyirci de olmalarını istiyoruz. Kadınlarımız, kız çocuklarımız, eşlerimiz futbolla çok ilgili. Bu ilgiyi kadın futboluna çevirmek için aksiyon alacağız. Bu dönüşümün en önemli aktörleri olan kulüplerimizin altyapıya yatırım yapmalarını teşvik edeceğiz." açıklamasını yaptı.

16 takımla çift devreli lig usulüne göre 30 hafta üzerinden oynanacak yeni sezonda maçlar 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacak. Sezonun ilk yarısı 25 Aralık 2026'da tamamlanacak, ikinci devre ise 9 Ocak 2027'de başlayacak. Ligde son hafta müsabakaları 23 Mayıs 2027'de oynanacak. Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etme hakkı kazanacak.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı şöyle:

Galatasaray-Trabzonspor

Yüksekova SK-Şile Bilgidoğa

Safi MCL Bentonit Ünye-Beşiktaş

Haymanaspor-1207 Antalyaspor

Fenerbahçe arsaVev-ABB FOMGET

Giresun Sanayispor-Amed Sportif Faaliyetler

Kayseri Kadın FK-Sultanbeyligücü

Bakırköy Kadın Futbol-Hakkarigücü

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