Metin Diyadin’den İsmail Kartal’a destek açıklaması!

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacakları Göztepe maçını da değerlendiren Diyadin, "Bizim açımızdan zorlu bir maç olacağı muhakkak. Göztepe hemen hemen 4 yıldır aynı formatını oynayan ve oyuncu grubunun da atletik oyunculardan kurulu olduğu bir takım. Göztepe, taraftar bazında da zorlu bir deplasmandır. Fiziksel kalitesi ve oyun formatı da uzun süredir aynı oyun formatıyla oynuyorlar. Ligin 4-5 takımından biri. Muhakkak geçen haftaki gibi bizim adımıza zorlu bir maç olacaktır. Ancak yine bir şeyler yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Önceki sezon Gençlerbirliği'ne katılan Franco Tongya'nın başka bir kulübe transfer olma ihtimali olduğunu söyleyen Diyadin, "Tongya ile ilgili görüşüm kalması yönünde. Tongya, 2 pozisyonu da oynayabilen, yaşı da 23-24. 10+4 kuralından da kontenjandan avantajımız da var. Benim tarafımdan transferine çok sıcak bakmadığım bir oyuncu. İnşallah da öyle olacak. Kendi tarafımdan böyle. Kulübün ekonomisi olsun, tercihi olsun, nasıl olur bilemem. Teknik anlamda ve kadro yapılanmasında elimizde kalması gereken oyuncu çünkü Gençlerbirliği'nin mevcut kadrosunda değer olarak, ekonomik değerden bahsediyorum, 2-3 tane oyuncumuz var. Hepsini birden kaybetme lüksümüzün olmadığını düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin maçta rotasyon yapmasıyla ilgili konuşan Diyadin, "Lyon maçı öncesi oynayan oyuncular, rotasyon denilen oyuncular, bu ligin yüzde 90'ının istediği oyuncular. O konuda İsmail Hoca'ya yapılan eleştiriye ben katılmıyorum. Ne zaman oynayacak o zaman? Bunlar normal zamanda da oynayabilecek oyuncular. Sadece Lyon maçı var diye dinlendirmeden dolayı değil. İdeal bir 11'i vardır teknik adamların ama oynayan oyuncular da İsmail olsun, Oğuz olsun, bugün bıraksanız bu ligin yüzde 90'ı o oyuncuları almak ister" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör