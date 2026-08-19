Skorer kimliğini futsalla kazandı

Galatasaray, 10 numara hamlesinde sonunda muradına erdi. Ugochukwu'nun ardından sezonun ikinci transferi Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov ile yapıldı. SABAH Spor, 21 yaşındaki Rus futbolcunun bilinmeyen yönlerini mercek altına aldı. İşte detaylar: Her çocuk gibi futbola sokakta başlayan Batrakov, daha sonra futsal (salon futbolu) eğitimi aldı. Henüz 6 yaşındaykenLokomotiv Moskova altyapısınagirdi. U15'ten U19'a kadar bütün kategorilerde forma giydi. Dar alanda hızlı karar vermesi ve yüksek teknik kapasiteye sahip olmasını salon futbolundaki geçmişine borçlu. 2020-21'deGençler Futbol Ligi 2'yi kazanırken2023'te Rusya GençlerFutbol Ligi'nde zafere ulaştı. Turnuvanın en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu ödüllerini kazandı. 17karşılaşmada 9 gol ve 12 asistkaydederek "gol+asist" alanındazirvede yer aldı.

2 SEZONDA SADECE 4 MAÇ KAÇIRDI

Rus yıldız, şampiyonluklar yaşayarak 2023-24 sezonunda A takımda boy göstermeye başladı. Yükselişiyle 2024 yılı sonunda 105 oyun 98'ini alarak Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş altı oyunculara verilen 'First Five' ödülünün sahibi oldu. Son 2 sezondasakatlığı ve cezasınedeniyle sadece 4maç kaçıran Batrakov,74 müsabakada 32gol-20 asist üretti. Henüz çok genç olmasına rağmen oyun zekâsı ve teknik becerileri nedeniyle Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor.

ANLAŞMAYI DUYURDU

G.Saray'ın yeni 10 numarası Aleksey Batrakov, dün Lokomotiv Moskova ile Rostov arasında oynanan maçın kadrosuna alınmadı. 21 yaşındaki genç yıldız ayrıca tribünde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Rus futbolcu kulübüne veda ederken, "Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz... Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım" ifadelerini kullandı. Oyuncunun en geç yarın İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.

BATRAKOV'A +5 MİLYON €

ALEKSEY Batrakov transferinin mali detayları belli oldu. Sözleşmesinde Avrupa'nın 5 büyük ligi için çıkış maddesine 20 milyon Euro yazılan Rus 10 numara için Galatasaray net 25 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam 2 yıl içinde kapatılacak. Lokomotiv Moskova'ya 5 senelik süreçte hem Batrakov hem de Galatasaray'ın performansına göre 4 milyon Euro ek bonus verilecek. Rus ekibi ayrıca oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkına sahip.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör