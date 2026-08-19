Son dakika haberi: Fenerbahçe, Sidiki Cherif’in transferini duyurdu!

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun Coventry City'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif." denildi.

PERFORMANSI

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan 22 yaşındaki Gineli futbolcu, sarı-lacivertli takımla toplamda 17 maça çıktı ve 948 dakikada 3 gol - 1 asist kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör