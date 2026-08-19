Tarkan Serbest, Kütahyaspor ile sözleşme imzaladı!

TFF 2. Lig takımlarından Kütahyaspor, geçtiğimiz sezon Amedspor ile Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı.Stoper mevkisinin yanı sıra ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabilen deneyimli futbolcu, Kütahyaspor yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından kendisini kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.Transferin ardından açıklamalarda bulunan Tarkan Serbest, Kütahyaspor'a geldiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Kulüp başkanının transfer sürecinde kendisine büyük destek verdiğini belirten Serbest, kısa sürede takımla çalışmalara katılmak istediğini ifade etti.Serbest, "Gerçekten çok mutluyum Kütahyaspor'a transfer olduğum için. Buradan başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Her konuda yardımcı oldu ve destek çıktı. Heyecanlıyım. Hocamla da biraz önce görüştüm. Beni kampa bekliyor. Bugün bir antrenman daha yapacağımı söyledi. Mutluyum, heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımı gerçekten çok sabırsızlıkla bekliyorum. Tanışmak istiyorum. Bir an önce de lig başlasın" dedi.Kütahyaspor'a şampiyonluk hedefiyle geldiğini vurgulayan Serbest, başarıya ulaşmanın yalnızca futbolcuların değil, kulübün tüm unsurlarının ortak mücadelesiyle mümkün olacağını dile getirdi.Serbest, "Hedefimiz zaten şampiyonluk. Bu hedefte hep birlikte aile olarak, sadece futbolcular değil, hocamızla, taraftarlarımızla, bütün çalışanlarla ve başkanımızla birlikte hareket etmeliyiz. İnanıyorum ki Kütahyaspor inşallah yolun sonunda şampiyon olacak" diye konuştu.Kariyerinden de söz eden Tarkan Serbest, 1994 doğumlu olduğunu ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyüdüğünü söyledi. Futbola Avusturya'da başladığını belirten Serbest, yaklaşık 15 yıl Viyana'da futbol oynadığını ifade etti. Avusturya'da altyapı, akademi ve ikinci takım seviyelerinde forma giyen Serbest, profesyonel kariyerinde Avrupa Ligi deneyimi de yaşadığını söyledi. Daha sonra Türkiye'ye gelen deneyimli futbolcu, Kasımpaşa'da 5 sezon Süper Lig'de forma giydi.Serbest, kariyerindeki şampiyonlukları ise şöyle anlattı: "Göztepe'de PTT Ligi'nde şampiyon olduk. Ondan sonra Kocaelispor'da yine PTT Ligi şampiyonluğu yaşadık. Geçen sene de Amedspor'da yine şampiyon olduk. Yani dediğim gibi hedefimiz net; şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için geldim."Kütahyaspor'un gelecek planlarını da değerlendiren Serbest, kulübün özellikle tesisleşme ve altyapıya verdiği önemin kendisini etkilediğini söyledi.Serbest, "Projeyi dinledim. Gerçekten çok güzel bir proje. Tesis yeni yapılıyor. Kütahyaspor altyapıya çok önem veriyor. Benim için de gerçekten çok önemli bir şey. O yüzden heyecanlıyım. İnşallah güzel bir sene hep birlikte geçiririz" ifadelerini kullandı.Şampiyonluk yolunda takım içerisindeki birlikteliğin önemine dikkat çeken deneyimli futbolcu, saha içindeki mücadelenin yanı sıra takım ruhunun da başarıda belirleyici olduğunu söyledi.Serbest, "Şampiyonluğun sırrı bence en önemlisi aile olmak ve inanmak. Bunu saha içi ve saha dışında göstermemiz lazım. Tabii ki mücadele yüzde 100 olmalı. Onu da saha içinde göstermemiz gerekiyor. Ama en önemlisi aile olmak ve inanmak. Ben üç senedir şampiyonluk yaşadım. Oynadığım takımlarda gerçekten hep o hissi aldım. Bir aileyiz, bir hedefimiz var. İnanmamız lazım" dedi.Kütahyaspor'dan ilk teklif geldiğinde kulübün projesini dinlediğini ve ardından transfer olmaya karar verdiğini belirten Serbest, doğru bir tercih yaptığını düşündüğünü söyledi.Serbest, "İyi ki de buraya geldim. Çünkü kafamda hiçbir soru işareti yok. En önemlisi o. Bütün soru işaretleri kalktı diyebilirim. Şu an zaten antrenmana bir an önce katılmak ve takım için hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör