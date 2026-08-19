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Giriş Tarihi: 19.08.2026 17:33 Son Güncelleme: 19.08.2026 17:34

Trabzonspor'da Noah Saviolo’dan Muhammed Salah itirafı! ‘Benim için rüyaydı’

Trabzonsporlu futbolcu Noah Saviolo, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Ferençvaroş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan Muhammed Salah itirafı! ‘Benim için rüyaydı’
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferençvaroş'u konuk edecek Trabzonspor'da Noah Saviolo düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Karşılaşmayla ilgili Noah Saviolo, "Büyük bir maç olacak, iyi bir test olacak. Bizim adımıza hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Kasımpaşa maçında attığım golde yaptığım hareketin özel bir anlamı yok. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareketti" ifadelerini kullandı.

Takım içerisindeki atmosferin oldukça iyi olduğunu belirten Noah Saviolo, "Gayet iyi durumdayız. Özgüvenliyiz. Kalitemizi biliyoruz. Takımın gücünü biliyoruz ve bunu saha içinde göstereceğiz. İyi bir maç olacaktır. İyi bir taraftarımız var. Yarın onlarla buluşacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Muhammed Salah transferine dair soruya Noah Saviolo, "Salah ile aynı sahayı paylaşmak çok önemli. Çok büyük bir oyuncu. Onunla birlikte olabilmek benim için rüyaydı. Bize çok yardımcı olacak. Harika bir oyuncu. Onunla birlikte olduğum için çok mutluyum" cevabını verdi.

Avrupa kupalarında ilk kez forma giyecek olduğunun hatırlatılması sonrası Noah Saviolo, "Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak. Takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyebileceği bir arena. Sahada elimden geleni yapacağım" dedi.

Noah Saviolo'dan Ferençvaroş maçı sözleri!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #NOAH SAVİOLO #MUHAMMED SALAH #UEFA AVRUPA LİGİ

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Trabzonspor'da Noah Saviolo’dan Muhammed Salah itirafı! ‘Benim için rüyaydı’
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