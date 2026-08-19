Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan Muhammed Salah itirafı! ‘Benim için rüyaydı’

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferençvaroş'u konuk edecek Trabzonspor'da Noah Saviolo düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Karşılaşmayla ilgili Noah Saviolo, "Büyük bir maç olacak, iyi bir test olacak. Bizim adımıza hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Kasımpaşa maçında attığım golde yaptığım hareketin özel bir anlamı yok. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareketti" ifadelerini kullandı.

Takım içerisindeki atmosferin oldukça iyi olduğunu belirten Noah Saviolo, "Gayet iyi durumdayız. Özgüvenliyiz. Kalitemizi biliyoruz. Takımın gücünü biliyoruz ve bunu saha içinde göstereceğiz. İyi bir maç olacaktır. İyi bir taraftarımız var. Yarın onlarla buluşacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.