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Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:48

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i, Trabzonspor ise Ferencvaros'u saat 20.00'de ağırlayacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu yarın başlayacak!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i saat 20.00'de ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.

Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Anderlecht (Belçika)

19.00 Jagiellonia (Polonya) - Iberia (Gürcistan)

19.00 Mjallby (İsveç) - Salzburg (Avusturya)

20.00 Trabzonspor - Ferencvaros (Macaristan)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Ararat-Armenia (Ermenistan)

20.00 Egnatia (Arnavutluk) - Lillestrom (Norveç)

20.00 Lech Poznan (Polonya) - Thun (İsviçre)

20.00 Beşiktaş - Kauno Zalgiris (Litvanya)

21.00 Sint-Truidense (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

21.00 OFI (Yunanistan) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

22.00 Benfica (Portekiz) - Aarhus (Danimarka)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak!
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