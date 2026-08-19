Uğurcan Çakır, Galatasaray’daki enlerini açıkladı!

Galatasaray'ın kaleci Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarının 'en'lerini sıraladı.

Takımın en komik isminin Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Lucas Torreira olduğunu belirten Uğurcan Çakır, en hırslı futbolcu olarak ise Rolland Sallai'yi gösterdi.

EN SERT ŞUT ÇEKENLER

Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan oyuncuların Victor Osimhen ve Mauro Icardi olduğunu ifade eden milli kaleci, takımın en sert şut çeken futbolcularının ise Gabriel Sara ve Leroy Sane olduğunu söyledi.

EN KONUŞKANLAR

Çakır, takımın en profesyonel isimleri olarak Lucas Torreira, Rolland Sallai, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'yı gösterirken, en sessiz oyuncunun Renato Nhaga, en konuşkan futbolcuların ise İsmail Jakobs ve Yunus Akgün olduğunu dile getirdi.

Takımın en sempatik ismi sorulan Uğurcan, Lucas Torreira cevabını verdi. Kendisine en çok destek olan takım arkadaşları hakkında da konuşan Çakır; Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve milli takımdan arkadaşlarının kendisine destek olduğunu belirtti. Çakır ayrıca, Galatasaray'a geldiği dönemde Mario Lemina'nın kendisini çok güzel karşıladığını söyledi.

EN DİSİPLİNLİLER

Birlikte oynamaktan en çok keyif aldığı isimleri de açıklayan milli kaleci, Mario Lemina'yı öne çıkarırken, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'i de bu kategoride değerlendirdi.

Takımın en şakacı isimleri olarak Lucas Torreira, İsmail Jakobs, Eren Elmalı ve Yunus Akgün'ü gösteren Çakır, en disiplinli futbolcunun ise kaptan Abdülkerim Bardakcı olduğunu ifade etti.

"YUNUS'UN ŞARKILARINI SEVİYORUM"

Takımın DJ'i olarak Yunus Akgün'den memnun olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Yunus kalsın. Yunus'un şarkılarını seviyorum. Onlar benim şarkılarımı beğenmiyor" dedi.

En geç telefonlara cevap veren takım arkadaşının Eren Elmalı olduğunu söyleyen Çakır, en şık giyinen futbolcuların Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, İsmail Jakobs ve Leroy Sane olduğunu belirtti. En çalışkan isimler arasında ise Rolland Sallai, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ı gösterdi.

"KALEYE SALLAI'Yİ KOYARIM"

Çakır, maçın son dakikasında kırmızı kart görmesi halinde kaleyi emanet edeceği savunmacının ise Rolland Sallai olacağını söyledi. Milli kaleci, "Sallai'yi koyarım. Sallai her yerde oynuyor zaten, kalede de oynar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk mu, Avrupa'da başarı mı?" sorusuna da yanıt veren Uğurcan Çakır, tercihini şampiyonluktan yana kullandı.

Çocukluk idolünün ise eski milli kaleci Onur Kıvrak olduğunu belirten Çakır, "Onur Kıvrak ile beraber oynadım, ondan çok şey öğrendim. Onur Kıvrak diyebilirim" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör