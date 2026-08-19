Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic sözleri: "Yarın kadroda olacak"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, müsabaka öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ORTA SAHA TAKIMIN DENGESİ"

Şu ana kadar oynadıkları 5 resmi maçta orta saha ikilisinde herhangi bir değişikliğe gitmediğinin hatırlatılması üzerine Italiano, "Çünkü bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkardılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkardılar ve orta saha aslında takımın dengesidir ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki yedekten gelen oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahada hep bu üç oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim, onları oynattım" ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHA OYUNCUSU ARIYORUZ"

İtalyan çalıştırıcı, orta sahaya bir takviye yapmak istediklerini de vurgu yaparak, "Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Box to box bir oyuncu, koşucu, kendisi ceza sahasına toplayan, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncuları hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta" şeklinde konuştu.

"TAKIM GOL YEMEK İSTEMİYOR"

Futbolda savunmanın büyük önem taşıdığına değinerek sözlerini sürdüren 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Şu ana kadar da savunmamdan memnunum. Çünkü aldığımız sonuçların gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Pozisyon verdik mi, evet verdik. Ama bununla ilgili çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor. Beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemliyse topsuz oyun da bu kadar önemli ve burada bir balans oluşturmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı yarın kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Avrupa'da, bunu hep söylüyorum, favori yoktur. Her maç çok zordur, her maç 50 - 50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Oyun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı ilk sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu. 180 dakikalık bir maç. Umarım şu ana kadar gösterdiğimiz iyi performansı yarına devam ettirebiliriz" cümlelerine yer verdi.

DUSAN VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Yeni transfer Dusan Vlahovic'in yarınki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını dile getiren Italiano, "Yarın Vlahovic kulübede olacak. Şu anda ritim ve kondisyonu, temposu artıyor. Biliyorsunuz, kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktı. O yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunun gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak, hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncuyu aramıza kattık ama tabii ki burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz. Sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu" dedi.

"NUBEL'DEN MEMNUNUM"

Vincenzo Italiano, Alman file bekçisi Alexander Nübel'in performansından memnun olduğunu ve yarınki maçta da kalede onun yer alacağını aktardı. Italiano, "Takımda şu anda bir hiyerarşi var: Bir Alex Nübel, iki Doğan Alemdar, üç de Emir. Alex şu anda bir numara. Doğan'la konuştum. O da bu sezonda yer bulacak, hatta fazlasıyla oynayacak. Şu anda Nübel'in performansı ve sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAK BİR HEDEF İÇİN EMEK VERİYORUZ"

Dün akşam futbol A takımı ve kulüp personeliyle birlikte yenen akşam yemeğine ilişkin ise tecrübeli çalıştırıcı, "Ben söz vermiştim. Eğer Avrupa'da oynamaya devam edersek, play-off'a kalırsak böyle bir yemek sözü vermiştim ve sözümde de durdum. Bilgilendirme için söylüyorum bunu. Eğer hep böyle güzel başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz tabii ki biz de. Aynı zamanda sadece oyuncular değil, bütün çalışanlar, bütün staff geldi. Doktorundan malzemecisine, iletişimcisinden yöneticilerine kadar hep beraber orada idik. Çünkü biz biriz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz. Hepimiz ortak bir hedef için emek veriyoruz burada ve bu yüzden yine bilgilendirme için de bunu kullanıyorum. Eğlenmeyi hak ediyoruz ve böyle de yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"UMARIM SONUNA KADAR GİDEBİLİRİZ"

Vincenzo Italiano, bu sezon mücadele edecekleri Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini belirterek, "Bu takımın en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör