Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aleksey Batragov: Amacım takıma kupalar kazandırmak!
Giriş Tarihi: 21.08.2026 00:01

Aleksey Batragov: Amacım takıma kupalar kazandırmak!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Aleksey Batrakov, transferinin ardından sarı-kırmızılıların resmi sitesine konuştu.

AA
Aleksey Batragov: Amacım takıma kupalar kazandırmak!
  • ABONE OL

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batragov, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılar yaşamak istediğini söyledi.

Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra başkan Dursun Özbek'le birlikte sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Aleksey Batragov, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla kupalar kazanmak istediğini vurgulayan Batragov, "Birçok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Amacım takıma kupalar kazandırmak ve ligde liderliği bırakmamaya yardımcı olmak. Taraftarların destek olmaları beni çok mutlu ediyor. Sahada en iyi performansımı göstermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de Batragov'un Galatasaray'a güç katacağına inandığını belirterek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarımıza büyük katkı vereceğine inandığım bir oyuncu. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek. Başarılı olacağına inanıyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştku.

Öte yandan Aleksey Batragov, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DURSUN ÖZBEK #GALATASARAY #SÜPER LİG #ALEKSEY BATRAKOV #ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleksey Batragov: Amacım takıma kupalar kazandırmak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA