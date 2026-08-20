Aleksey Batrakov, Galatasaray’ın ilk Rus futbolcusu oldu

Yeni sezon kadrosu çalışmaları kapsamında Galatasaray, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u transfer etti. Kulübüne 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek Aslan, 21 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray futbol takımında forma giyecek ilk Rus futbolcu olacak. 55. farklı ülkeden bir futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılarda Batrakov, kulübün 218. yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray, futbol takımına bugüne kadar en çok Brezilyalı futbolcuları transfer etti. Cimbom, geride kalan sezonlarda Brezilyalı 25 futbolcuyu kadrosuna kattı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör