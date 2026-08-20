Amir Murillo: Harika bir oyun oynadık!

Amir Murillo, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farka dair bir soruya ise "Farklılık olarak şu an daha fazla baskı yapan, önde basan, biraz daha tempolu oynayan bir takımız. Maçları da bu şekilde kazanıyoruz. Bu şekilde devam edersek ve çalıştıklarımızı sahada da uygulayabilirsek iyi sonuçlar almaya devam ederiz." yanıtını verdi.

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