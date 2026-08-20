Balazs Borbely: İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Balazs Borbely, karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısında iyi olan bizdik. Rakip ikinci yarıda oyuncularında ve oyun planında değişiklik yaptı. Bizi kendi alanımıza hapsetmeyi başardılar. Biz iyi bir oyun sergiledik ve oyuncularım iyi performans sergilediler. Buradan iyi bir skorla ayrılıyoruz. Evimizde bunu koruyarak turu geçmek istiyoruz" dedi.



"İKİNCİ MAÇTA NE OLACAĞINI TAHMİN ETMEK ZOR"

Trabzonspor'un ikinci yarıda yaptığı hamlelerin oyunun seyrini değiştirdiğini ifade eden Borbely, "İlk yarı iyi olan bizdik. Oyuncu değişiklikleriyle rakip oyuna hakim oldu. İkinci maçta ne olacağını tahmin etmek zor. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir maç ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"DÜNYACA ÜNLÜ İSİM BURADA OYNUYOR"

Trabzonspor'un kadrosuna da değinen Borbely, "Dünyaca ünlü isim burada oynuyor. Macaristan Ligi'ne bakıldığında burasının daha iyi olduğunu söylemek daha gerçekçi" ifadelerini kullandı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör