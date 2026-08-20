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Giriş Tarihi: 20.08.2026 16:51

Barcelona, Joao Cancelo transferini açıkladı!

Barcelona, tecrübeli futbolcu Joao Cancelo'yu kadrosuna dahil etti.

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Barcelona, Joao Cancelo transferini açıkladı!
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İspanya ekibi Barcelona, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Cancelo'nun 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Al Hilal formaları giyen 32 yaşındaki Cancelo, 2023-2024 sezonu ile geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Barcelona'da oynadı.

Sağ ve sol bekte görev alan Cancelo, Barcelona kariyerinde 65 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BARCELONA

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Barcelona, Joao Cancelo transferini açıkladı!
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