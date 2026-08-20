Beşiktaş’ta Amir Murillo ve Hyeongyu Oh’tan bu sezon ilk gol!

UEFA Avrupa Ligi
play-off turu ilk maçında Beşiktaş
, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris
'i 3-0 yendi. Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada Hyeongyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo
ve 58. dakikada Orkun Kökçü
'den geldi. İki futbolcu da böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.
Murillo; bu sezon tümü Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 5 maçta top koşturdu ve tamamına 11'de başladı.
Hyeongyu Oh ise 5'i Avrupa Ligi ve 1'i Süper Lig olmak üzere 6 kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.
Haber Girişi
Hakan Kurt - Editör