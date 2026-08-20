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Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:16

Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'tan bu sezon ilk gol!

Beşiktaş'ta Amir Murillo ile Hyeongyu Oh, bu sezon ilk gollerini Kauno Zalgiris maçında attı.

İHA
Beşiktaş’ta Amir Murillo ve Hyeongyu Oh’tan bu sezon ilk gol!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi. Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada Hyeongyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo ve 58. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. İki futbolcu da böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Murillo; bu sezon tümü Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 5 maçta top koşturdu ve tamamına 11'de başladı.

Hyeongyu Oh ise 5'i Avrupa Ligi ve 1'i Süper Lig olmak üzere 6 kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #KAUNO ZALGİRİS #AVRUPA LİGİ #UEFA AVRUPA LİGİ #ORKUN KÖKÇÜ #AMİR MURİLLO

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Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Hyeongyu Oh'tan bu sezon ilk gol!
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