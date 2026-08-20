Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ilk maçına çıktı!
Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:22

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ilk maçına çıktı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımda ilk maçına Kauno Zalgiris karşısında çıktı.

İHA
Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic ilk maçına çıktı!
  • ABONE OL
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Bu mücadelede yeni transfer Dusan Vlahovic de ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Vlahovic, 60. dakikada Oh'un yerine dahil oldu.

Beşiktaş taraftarı da uzun süre golcü oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu.

Dusan Vlahovic, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Hradec Kralove müsabakasını tribünden takip etmiş, Süper Lig'deki Eyüpspor karşılaşmasında ise kadroda yer almamıştı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #DUSAN VLAHOVİC #KAUNO ZALGİRİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic ilk maçına çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA