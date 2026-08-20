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Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:21

Beşiktaş'ta gol yememe serisi devam etti!

Kauno Zalgiris karşısında 3-0 galip gelen Beşiktaş, bu sezon oynadığı 6. resmi maçta sahadan gol yemeden ayrıldı.

İHA
Beşiktaş’ta gol yememe serisi devam etti!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.

Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #KAUNO ZALGİRİS #UEFA AVRUPA LİGİ

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Beşiktaş'ta gol yememe serisi devam etti!
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