Beşiktaş’ta gol yememe serisi devam etti!

Beşiktaş
, UEFA Avrupa Ligi
play-off turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Kauno Zalgiris
karşılaşmasından 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.
Kartal, bu sezonki altıncı resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.
Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye karşı da hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0 galip geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında ise evinde Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Haber Girişi
Hakan Kurt - Editör