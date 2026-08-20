Beşiktaş’ta Hyeongyu Oh’tan Dusan Vlahovic sözleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ta fileleri havalandırma başarısı gösteren Hyeongyu Oh, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ilk golünü atan Hyeongyu Oh, "Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu, kendi üstümde baskı kurmak istemedim. Takım olarak iyi işler yaptık, 6 maçtır kazanarak gidiyoruz ve ben de çok mutluyum" dedi.

Performansı ile ilgili Hyeongyu Oh, "Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 gün dinlenebildim, tam kafamı boşaltamadan yeni sezona başladım. Zamanla daha iyiye gittim. Şu anda çok iyiyim ve takıma katkı yapmaya fazlasıyla hazırım" sözlerini dile getirdi.

Dusan Vlahovic transferine dair soruya Hyeongyu Oh, "Dusan çok iyi bir oyuncu, belki de dünyanın en iyi santrforu. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Ben, Dusan ve Semih ile çok iyi hücum hattımız var. Hatta belki şampiyon bile oluruz" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör