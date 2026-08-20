Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den bu sezon 3. gol sevinci!

Beşiktaş
, UEFA Avrupa Ligi
play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris
'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo, 58. dakikada Orkun Kökçü
'den geldi.
Orkun bu golle, altıncı resmi maçında üçüncü gol sevincini yaşadı.
Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan iki Midtjylland karşılaşmasında da birer kez fileleri sarsan siyah-beyazlıların kaptanı, Zalgiris'i de boş geçmedi.
Orkun Kökçü, bu sezon 5'i Avrupa Ligi elemeleri ve 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı.
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Hakan Kurt - Editör