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Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:17

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den bu sezon 3. gol sevinci!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kauno Zalgiris maçında fileleri havalandırdı ve bu sezon 3. gol sevincini yaşadı.

İHA
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’den bu sezon 3. gol sevinci!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Amir Murillo, 58. dakikada Orkun Kökçü'den geldi.

Orkun bu golle, altıncı resmi maçında üçüncü gol sevincini yaşadı.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan iki Midtjylland karşılaşmasında da birer kez fileleri sarsan siyah-beyazlıların kaptanı, Zalgiris'i de boş geçmedi.

Orkun Kökçü, bu sezon 5'i Avrupa Ligi elemeleri ve 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ORKUN KÖKÇÜ #KAUNO ZALGİRİS #UEFA AVRUPA LİGİ

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den bu sezon 3. gol sevinci!
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