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Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:19

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya tribünlerden destek!

Beşiktaş taraftarları, Kauno Zalgiris maçında teknik direktör Vincenzo Italiano'ya verdikleri destekle dikkat çekti.

İHA
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’ya tribünlerden destek!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i, 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, böylelikle gelecek hafta deplasmanda oynanacak rövanş müsabakası öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyet tezahüratlarında Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu da unutmadı.

Karşılaşmanın 80. dakikasından sonra maçı statta takip eden futbolseverler, Italiano lehine tezahüratlar yaptı.

48 yaşındaki teknik adam da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #KAUNO ZALGİRİS #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya tribünlerden destek!
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