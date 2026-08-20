CANLI | Trabzonspor-Ferençvaroş maçı! Fırtına, Avrupa perdesini ATV’de açıyor...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Ferençvaroş ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'da oynanacak mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchaouari, Malinovskyi, Aral, Salah, Saviolo, Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Kanichowsky, Zachariassen, Yusuf, Joseph
SALAH İLK 11'DE BEKLENİYOR
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Ferencvaros maçıyla Trabzon'da ilk kez bir müsabakaya çıkarak taraftarlarla buluşacak.
Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren bordo-mavili takımın yeni transferi Muhammed Salah'ın mücadelede ilk 11'de görev alması bekleniyor.
AVRUPA'DA 136. RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 155 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 60 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 97, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı.
Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 209 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 98. MAÇ
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 98. maçına çıkacak.
UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 97 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 37 karşılaşmada ise mağlup oldu.
Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 131 gol gördü.
FATİH TEKKE, AVRUPA'DA İLK KEZ
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupası maçına çıkacak.
Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verecek.
Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşıdı.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Tekke yönetiminde 2025-2026 sezonunu 3. sırada tamamlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Tekke, bir sezon aradan sonra bordo-mavili takıma Avrupa'da oynama hakkı elde ettirdi.