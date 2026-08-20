CANLI | Trabzonspor-Ferençvaroş maçı! Fırtına, Avrupa perdesini ATV’de açıyor...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Ferençvaroş ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'da oynanacak mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchaouari, Malinovskyi, Aral, Salah, Saviolo, Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Kanichowsky, Zachariassen, Yusuf, Joseph