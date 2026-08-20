CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Kritik müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu maçta Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ile Jonas Weickenmeier üstlenecek.
Zorlu mücadelede VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Benjamin Cortus görev alacak.
Beşiktaş – Kauno Zalgiris maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
Heyecan dolu karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Mourtaki, Tolordava, Lekiatas, Honatar, Karashima, Burba, Benchaip, Snifka, Krekovic, Oliveira.