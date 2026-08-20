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Giriş Tarihi: 20.08.2026 20:32

Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İHA
Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Rondo çalışması, hücum varyasyonları ve taktik idmanıyla devam eden çalışma, taktik ağırlıklı çift kale maçla sürdü. Antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Recep Uçar, Samsunspor karşısında ilk 11'de görev vermeyi planladığı futbolcularla özel olarak ilgilendi. Uçar bu oyuncu grubuyla yaklaşık 15 dakika boyunca serbest vuruş ve duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Çaykur Rizespor, çalışmanın ardından tesislerde kampa girecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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