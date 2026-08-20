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Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:25

Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, tecrübeli oyuncu Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İHA
Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklandı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sinan Osmanoğlu ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇORUM FK #SÜPER LİG #TRENDYOL SÜPER LİG

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Çorum FK, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı
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