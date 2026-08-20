Fatih Tekke: Skor bambaşka olmalıydı!

"HAKEM İNANILMAZ KÖTÜ YÖNETTİ"

"Oyunun tamamında topa sahip olursan rakip daha çok faul yapacak, ben mi daha çok yapacağım. Gayet normal, bütün istatistikler bizde. Hakem inanılmaz kötü yönetti. Rakibin bu kadar faul yapması gayet doğal."

"İstediklerimiz olmuyor. İsteğimiz çok fazla. İlgilendiğimiz oyuncular var ama her istedğinizde olmuyor. Santrfor beklentimiz var. Olmazsa 6 numara gibi. İki tane mevkide... Bakalım."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör