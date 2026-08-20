Fatih Tekke'den Muhammed Salah sözleri! "Onun için kolay değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferençvaroş maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Tekke, "Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. Eksiklerimiz var doğru ama maçı iki ayaklı düşünmek zorundayız. Burada alacağımız galibiyet iyi bir sonuç olur. Avrupa'da kolay maç yoktur. Rakibimiz hızlı hücum düşünüyor. Top bizdeyken hata yapmamalıyız. Her iki takımı zor bir karşılaşma bekliyor." dedi.

KADRO TERCİHİ HAKKINDA

Kadro planlamasına değinen Fatih Tekke, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik ama şu anki noktada yüzde yüz hazır değiliz. Takım katılacak oyuncular var onlarla çok daha güçleneceğiz. Bu dönemi taraftarımızın desteğiyle birlikte çok kırılmadan devam ettirmeliyiz. Bizim bir oyun planımız var. Kadromuz ne olursa olsun kazanmaya yönelik... Umut Nayir tercihi daha uzun kalalım diye. Kendi oyunumuzu oynayıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ONUN İÇİN KOLAY DEĞİL"

Fatih Tekke son olarak Muhammed Salah ve Ernest Muçi hakkında, "Salah ilk 11'de başladığına göre oynayacak durumdadır. 3-4 idman yaptı. Onun için de kolay değil. Sorumluluğunun bilincinde ama ona sahip olmak onur ve gurur verici bir şey. Bir anda her istenilen olmaz ama Salah'ın sahada olması hepimize güven veriyor ama bu oyun tek başına oynanmıyor. Muçi'yi daha geç bekliyorduk. Dün ter antrenmanına çıkabildi. Bugün oynama isteği var belki ilerleyen dakikalarda süre bulabilir. Onun adına sevinçliyiz." sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör