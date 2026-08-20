Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Konyaspor meaisi devam etti!
Giriş Tarihi: 20.08.2026 21:12

Fenerbahçe'de Konyaspor meaisi devam etti!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacğaı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

İHA
Fenerbahçe’de Konyaspor meaisi devam etti!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Lyon maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular ilk bölümde takımla çalışırken, ikinci bölümde aktif dinlenme programı uyguladı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #KONYASPOR #LYON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Konyaspor meaisi devam etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA