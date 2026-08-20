Fenerbahçe’de Konyaspor meaisi devam etti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda yapılan hücum varyasyonlarıyla tamamlandı.

Lyon maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular ilk bölümde takımla çalışırken, ikinci bölümde aktif dinlenme programı uyguladı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör