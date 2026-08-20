Galatasaray, Aleksey Batrakov’un maliyetini KAP’a bildirdi! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u transfer etti.
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferini TFF'ye bildirdi ve lisans işlemlerini tamamladı.
Galatasaray, Aleksey Batrakov ile 2031'e kadar sözleşme imzaladı.
Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Aleksey Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 15'lik bölümün Lokomotiv Moskova'ya ödeneceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılılar, Rus futbolcunun senelik net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret kazanacağını vurguladı.