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Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:13

İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı sözleri: "Zor bir mücadele"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." dedi.

AA
İlhan Palut’tan Fenerbahçe maçı sözleri: Zor bir mücadele
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Çaykur Rizespor maçıyla lige iyi başlamak istediklerini ancak penaltı golüyle karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

"EN İYİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fenerbahçe deplasmanlarının zor olduğunu ifade eden Palut, "Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum." dedi.

Palut, sezon öncesi kampında bazı eksikler ve sakatlıkların takımın ritim bulmasına engel olduğunu, bu nedenle istedikleri noktaya çıkamadıklarını belirtti.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Takımın yavaş yavaş daha iyi olmasını beklediğini aktaran Palut, "Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Palut, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmak istediklerini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #ÇAYKUR RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #İLHAN PALUT #KONYASPOR

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İlhan Palut'tan Fenerbahçe maçı sözleri: "Zor bir mücadele"
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