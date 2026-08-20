Kayserispor’a FIFA’dan ’öde-kaldır’ yasağı!

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor'da geçmiş dönem dosyaları FIFA nezdinde sonuçlanmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibinin FIFA'da 'öde-kaldır' olarak nitelendirilen son dosyası, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi fesih edilen Portekizli kant oyuncusu Carlos Mane oldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüze, futbolcu Carlos Mané'ye ilişkin 75.000 Euro tutarındaki dosya nedeniyle FIFA tarafından "öde-kaldır" mahiyetinde geçici tescil yasağı uygulanmıştır. Söz konusu yasak, ilgili ödemenin gerçekleştirilmesiyle birlikte kaldırılacak olup, gerekli işlemler kulübümüz tarafından yürütülmektedir" denildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör