Pendikspor yeni transferlerini tanıttı!

Pendikspor
tarafından 2026-2027 sezonu öncesinde gerçekleştirilen isim sponsorluğu anlaşmasını düzenlenen törenle duyuruldu. Gerçekleştirilen programa kulüp yönetimi, teknik heyet, futbolcular, sponsorlar ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Pendikspor ile ana sponsoru arasındaki isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.
Sponsorluk töreninin ardından Pendikspor'un yeni transferleri kamuoyuna tanıtıldı. Kırmızı-beyazlıların yeni sezon kadrosuna kattığı Ahmet Özkaya, Emrah Başsan, Erdem Gökçe, İsmaila Manga, Kerem Kalafat, Onuralp Çakıroğlu, Safa Yıldırım, Samuel Abifade, Favour Agingy Fomujang ve Taha Emre İnce düzenlenen törende formalarını giyerek imza attı.
Pendikspor altyapısından yetişerek profesyonelliğe adım atan Oğulcan Aşıkcı da törende tanıtılan isimler arasında yer aldı.
Pendikspor Dernek Başkanı Atakan Yüce, Pendikspor'un 76 yıllık köklü geçmişe sahip büyük bir camia olduğunu belirterek, "Pendikspor camiası olarak büyük bir aileyiz. Yıllardır bu camianın içindeyiz; kulübümüze, şehrimize ve semtimize hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.
2026-2027 sezonunun camiaya hayırlı olmasını dileyen Yüce, kulübün yanında yer alan sponsorlara teşekkür ederek, ana sponsor Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kır'ın Pendikspor'a maddi ve manevi önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yüce, teknik heyet ve futbolculara da yeni sezonda başarılar diledi.
Ana sponsor Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kır, Pendikspor ile gerçekleştirilen iş birliğinin yalnızca ticari bir sponsorluk olmadığını vurguladı.
Başkan Kır, "Biz artık sadece bir sponsor değil, bu yolun bir parçasıyız. Pendikspor'un her maçında, her mücadelesinde ve her başarısında aynı heyecanı paylaşacağız." ifadelerini kullanarak iş birliğinin uzun soluklu olmasını temenni etti.
Pendikspor Asbaşkanı Yusuf Yakut ise yeni sezonda birlik ve beraberlik içerisinde Pendikspor'u hak ettiği noktalara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yakut, "Pendikspor sadece bir futbol kulübü değil; bu şehrin ortak değeri, ortak heyecanı ve ortak sevdasıdır" dedi. Ana sponsorumuz başta olmak üzere kulübe destek veren tüm sponsorlara teşekkür eden Yakut, yeni transferlerin Pendikspor camiasına hayırlı olmasını diledi.
Programın son bölümünde Pendikspor'a destek veren diğer sponsorlara teşekkür edilerek forma takdim edildi. Tören, yönetim, sponsorlar ve futbolcuların birlikte verdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Haber Girişi
Hakan Kurt - Editör