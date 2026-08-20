Rıdvan Yılmaz: "Ayaklarım yere basarak aynı şekilde çalışacağım"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

"TABİİ Kİ BU PERFORMANSTAN DOLAYI ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Geçen seneye nazaran performansının hatırlatılması üzerine Rıdvan, "Tabii ki bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Artan performans evet tabii ki de arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.