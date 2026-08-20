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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Salah’lı fırtına Atv’de sahnede

Salah’lı fırtına Atv’de sahnede
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Trabzonspor, Avrupa macerasına bu akşamki Ferencvaros maçıyla start verecek. Saat 20.00'deki karşılaşmayı ATV naklen ekrana getiriyor. Bordo-mavililerde gözler Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Mısırlı yıldızın, ilkkez 11'de yer almaihtimali yüksek. Fırtına'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesine yazılmayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ve Muçi, Macar ekibi karşısında takımlarını yalnız bırakacak. 720 gün sonra Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek olan Trabzonspor, son galibiyeti 748 gün önce almıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FERENCVAROS #MUHAMMED SALAH #OKAY YOKUŞLU #BATAGOV #TRABZONSPOR

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Salah’lı fırtına Atv’de sahnede
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