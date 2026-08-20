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Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:02 Son Güncelleme: 20.08.2026 13:10

Son dakika haberi: Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini Kamuoyu Aydınlatma Plafotmu'na (KAP) bildirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı!
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Galatasaray, yaz transfer çalışmaları kapsamında Lesley Ugochukwu'nun ardından ikinci transferi yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Orta saha oyuncusu, saat 13.30 sularında İstanbul'da olacak.

Batrakov'un İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Ayrıntılar birazdan...

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LESLEY UGOCHUKWU #ALEKSEY BATRAKOV #GALATASARAY

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Son dakika haberi: Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini resmen açıkladı!
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