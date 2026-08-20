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Giriş Tarihi: 20.08.2026 13:35

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 2.haftasında yarın saat 21.30'da oynanacak olan Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.

AA
Süper Lig’de 2. hafta hakemleri açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı!
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