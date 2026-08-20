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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:21

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında yarın saat 21.30'da Erzurumspor FK - Galatasaray mücadelesi oynanacak.

AA
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın başlıyor!
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Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ERZURUMSPOR FK #FENERBAHÇE #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ #GALATASARAY #SÜPER LİG

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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın başlıyor!
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