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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Türk ‘Yıldız’ için 100 milyon €

Arsenal, Juventus’ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ı renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtı

Türk ‘Yıldız’ için 100 milyon €
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Premier Lig devi Arsenal, Juventus'un 'Harika çocuğu' Kenan Yıldız için gemileri yakmış durumda. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen İngiliz ekibi, alternatifleri arasında milli futbolcumuzu da bulunduruyor. Teknik direktörMikel Arteta'nın, 21 yaşındakioyuncunun büyük bir hayranıolduğu ve onu Londra'yagetirmek istediği belirtildi. Topçular'ın bu transfer için 100 milyon Euro seviyesine kadar çıkabileceği ifade edildi. Bu rakamın, kadrosundaki bazı oyuncuları satarak gelir elde etmekte zorlanan Juventus yönetimini ciddi şekilde düşündürebilecek büyüklükte olduğu vurgulandı. Ancak Torino ekibinin, astronomikteklif ihtimaline rağmenKenan konusunda geriadım atmaya niyetli olmadığıda kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KENAN YILDIZ

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Türk ‘Yıldız’ için 100 milyon €
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