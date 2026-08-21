1- OKAN Buruk'un hücumda pres anlayışında tam da nokta atışı bir oyuncu. Bir yandan pres gücünü yükseltirken bir taraftan ise kazanılan topları tek pasta değerlendirecek bir isim.

2- BU yaştaki profiller genelde tek sezonki parlamaları ile transfer piyasasına çıkarken Batrakov, son iki sezonda toplam 31 gol ve 16 asistlik katkısı ile 'sezonluk' olmadığını göstermiş durumda.

3- 10 numara pozisyonunda eski model değil, güncel futbolun ihtiyaçlarını karşılıyor. Durduğu yerde top bekleyen,arkadaşları koşarken kendisi dinlenenbir yapısı yok.

4- OYUN içinde sık sık 'Bu nasıl 10 numara' diyeceğimiz geriden top çıkarma ve pasa gelme etkisi de dikkat çekebilir. Orta sahayla 'yakın'durmayı seven bir profil. Okan Buruk'un planına göre pas almak için stoperlerin önüne kadar geldiğini görebileceğimiz bir futbolcu. Zaman zaman 8 numara olarak net performans da ortaya koyacaktır.

5- TOPA hamle yapmayı sever. Baskı ve preste hangi kanada yönlendirilirse oradaki etkiyi artırır, maç planına göre hem sağ hem solda tamamlayıcı role bürünür.

6- OSIMHEN ile birlikte oynayacağı sistemde ikinci forvet olarak net şekilde katkı sağlar. Sık sık ceza sahasının içine dribbling attığını, zaman zaman da kendisini unutturduğunu göreceğiz.

7- TOPLA oynamayı çok sevmiyor. Yani bu cümleden kasıt; klasik 10 numaralar gibi değil, topu hemen boştaki oyuncuya yönlendirip yeniden top almak için hareketleniyor.

8- EKSİK kısımlarının ilki elbette ki uyum sorunu şüphesi. Çok genç yaştabüyük bir beklenti ile farklı bir ülkeyegeliyor. Fizik durumunun iyi olması sayesinde hemen takıma monte edilip, süre alırsa süreç daha da hızlı çözülür. Savunma anlamında zaafları var. Özellikle hücumda rakiplerbaskıyı kırdığında geriye yardım anlamındafireleri karşımıza çıkabiliyor.

9- LOKOMOTİV Moskova'da sınırlı sayıda taraftar önünde sahaya çıktığı günler artık sona eriyor. Tribün baskısını kariyerindehiç görmedi ve transferde istediğinibulamayan taraftarın desteğini ilk haftalardaalması çok kritik…

10-TRİBÜN ile olan uyumu Lokomotiv'e vedasında da gördüğümüz gibi pozitif. Belki de yaşı ile alakalı ama samimi ve içten bir iletişimi var. G.Saray kariyerine iyi başlarsa, İstanbul'daki maçlarda taraftarla uyumu performansına da artı yazar.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör