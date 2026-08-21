Budapeşte’de tur gelecek!

90+6'da kırmızı kart gören Nwaiwu, 27 Ağustos'taki rövanşta cezalı



SALAH NE YAPTI?

MAÇ boyunca 38 kez pas veren Salah, %81.6'lık isabet bulurken girdiği 13 ikili mücadelenin beşini kazandı. Mısırlı oyuncu, 2 kez top kaybederken 4 defa şut engelleme başarısı gösterdi. 6 şut çekip 1 isabet bulan yıldız isim, 4 kez de şut pası verdi. Salah, 1 defa da top kaparak karşılaşmayı tamamladı.



'İDDİALIYIM GEÇECEĞİZ'

10 yıl sonra bordo-mavili forma ile sahaya çıkan Melih Kabasakal, rövanş için iddialı konuştu: "Çok iyi hazırlandık, iyi de başladık. Bir anlık dalgınlıkla golü yedik. Maçıngenelinde çok iyi oynadık. Biraz iddialı konuşacağımama haftaya perşembe günü için çokümitliyim. İnşallah kazanıp turu atlayacağız. 10 yıl sonra tekrar burada oynamak, çok gurur verici. Hayallerimi yaşıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Trabzonspor formasıyla çok başarılı olmak istiyorum."



İSTATİSTİKLER TAVAN YAPTI

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında yüzde 66 topla oynama, yüzde 90 başarılı pas ve 35'te 11 isabetli orta değerleriyle oynadı. Rakibine büyük üstünlük kurdu.



SALAH HAYRANI KEARNEY TRİBÜNDE

WOLF-HIRSCHHORN sendromuyla dünyaya gelen ve Liverpool ile Salah'a duyduğu sevgiyle futbolseverlerin yakından tanıdığı Isaac Kearney, Trabzonspor'un daveti üzerine Türkiye'ye gelmişti. Karşılaşma öncesinde yeşil zemine ayak basan minik taraftar, tribünleri selamlayarak üçlü çektirdi. Büyük coşkunun yaşandığı anlarınardından Isaac Kearney'ninoldukça mutlu olduğu gözlendi.Kearney ardından Salah ile birlikteseremonide sahaya çıktı.

FIRTINA TURU NASIL GEÇER?

Karadeniz ekibi, rövanşta tek farklı tüm galibiyetlerinde maçı uzatmaya taşıyacak. En az iki farklı alınacak her galibiyet turu bordo-mavililere getirir. Beraberlik ve yenilgilerde ise Ferencvaros Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden taraf olacak.

TIKLIM TIKLIM!

PAPARA Park'ta oynanan müsabakada tribünlerin tamamı tıklım tıklım doldu. Taraftarlar, 90 dakika boyunca hiç susmadan bordo-mavili takıma destek verdi. Biletlerin tamamı tükenirken TS Club mağazalarında da futbolseverler formalara hücum etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör