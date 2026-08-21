S10unda kavuştu!

Galatasaray, yeni 10 numarası Aleksey Batrakov'a sonunda kavuştu. Dün sabah Moskova'dan İstanbul'un yolunu tutan genç yetenek, kendisini karşılayan taraftarlar için atkısını açıp ilk pozunu verdi ve üçlü çektirerek tanışma ritüelini gerçekleştirdi. Rus oyuncu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli verilecek. Paranın tamamı Aralık 2027'ye kadar ödenecek. Batrakov'un25 milyon Euro'yu aşan sonraki satışındanRus ekibine elde edilen kârın yüzde15'i pay verilecek. 21 yaşındaki yıldızın Avrupa kulüpleri için geçerli serbest kalma maddesi 55 milyon Euro olarak belirlendi. 5 yıllık imza atan Genç futbolcu, her sezon net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde bonus maddeleri olduğu da öğrenilirken hem bonservis hem de yıllık ücret başarıya bağlı olarak artabilir.

AVRUPA'NIN EN ATEŞLİSİ

RUS oyuncu Batrakov, inanılmaz bir yolculuğa başladığını söyleyip şöyle devam etti: "Benim için heyecan verici. İlk yurt dışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur. Galatasaray seyircisi, Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum."

LİSANSI ÇIKTI

Galatasaray 5 yıllık anlaşma sağladığı Batrakov'un transferini TFF'ye bildirdi. 21 yaşındaki futbolcunun lisansı çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör