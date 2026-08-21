Samsunspor’dan altyapıya transfer!

Altyapı yatırımlarına devam eden Samsunspor, 18 yaşındaki stoper Emir Işık ile 2031 yılına kadar geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Adanaspor altyapısında yetişen ve kariyerine kırmızı-beyazlı forma altında devam edecek olan Emir Işık için Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törene Futbol Direktörü Fuat Çapa katıldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzü geleceğe yönelik yapılanması doğrultusunda Futbol Akademimize katılan genç stoper Emir Işık'a kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Samsunspor ailesine hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör