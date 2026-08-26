F.Bahçe savunma yapmaya gelmiyor

Lyon, zorlu rövanşa hazır. Fransız ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca, "Tarihyazmak istiyoruz"
derken şunları söyledi: "Fenerbahçe savunmayapmak için gelmiyor,
aynı zamanda kazanmak için geliyor ve bu da normal. Çok dengeli olmamız gerekiyor
çünkü Fenerbahçe kontrataklarda tehlikeli olabilir. Özellikle savunma geçişlerinde biz de buna dikkat etmeliyiz. Her 2 takım dakazanmaya çıkacağı için açık birmaç olacak.
Biz inisiyatif gerçekleştirerek kendi oyunumuzu oynayacağız. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca, fırsat elimize geçtikçe hücum yapmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin hücum geçişlerindetehlikeli olabileceğini biliyoruz."
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Mete Efendioğlu - Editör